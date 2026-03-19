«США развязали конфликт с Ираном в условиях того, что они уже что-то поставляли на Украину и не переводили свою промышленность на усиленное производство вооружения и военной техники, а использовали в основном запасы. Хегсет, может быть, не в лучших выражениях, но отразил серьезную озабоченность США возникшими проблемами. Сомнений нет, что снабжение Украины будет урезано, вопрос лишь, в какой степени и с какими последствиями. Надо учитывать, что Европа только собирается наращивать свои мощности по производству вооружения, а на это требуется время, к тому же планы по увеличению оборонных расходов рассчитаны на несколько лет, а здесь обсуждается ситуация в текущем моменте», — сказал Золотарев.

Тем не менее, отметил собеседник НСН, поддержка Украины остается важным внешнеполитическим вопросом для США.

«Дальнейшие отношения с Украиной будут зависеть не только от продолжительности конфликта с Ираном, но и от внутренней политики США. Несмотря на то, что американцы не слишком занимаются внешнеполитическими вопросами, их интересует в основном внутренняя политика, вопрос поддержки Украины в политических кругах США, в том числе в Конгрессе, в Сенате, достаточно существенный. Думаю, что президент США Дональд Трамп должен опираться на законодательную власть на протяжении своего президентского срока, его будут вынуждать принимать решения по Украине, исходя не из своих соображений, а из необходимости поддерживать свой высокий рейтинг внутри страны», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что совокупные расходы Вашингтона на поддержку Украины составили $400 миллиардов. Он также добавил, что США «больше не потратят ни цента» на помощь Киеву. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

