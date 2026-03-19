Остались без оружия: Американист подтвердил, что США урежут военную помощь Украине
Несмотря на грядущие ограничения военной помощи Украине, поддержка Киева остается серьезным внешнеполитическим вопросом для США, сказал НСН Павел Золотарев.
США не переводили промышленность на усиленное производство вооружения и техники, а европейских мощностей недостаточно, поэтому военная поддержка Украины действительно будет урезана. Об этом НСН заявил генерал-майор запаса, заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев.
Против военной помощи Украине со стороны США выступил в ходе брифинга глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, боеприпасы нужно использовать в интересах американцев, а не отправлять в Киев. Он подчеркнул, что США под управлением экс-президента Джо Байдена допустили большую ошибку, истощив боезапас. Золотарев подтвердил, что военная помощь Украине будет урезана в условиях нехватки оружия.
«США развязали конфликт с Ираном в условиях того, что они уже что-то поставляли на Украину и не переводили свою промышленность на усиленное производство вооружения и военной техники, а использовали в основном запасы. Хегсет, может быть, не в лучших выражениях, но отразил серьезную озабоченность США возникшими проблемами. Сомнений нет, что снабжение Украины будет урезано, вопрос лишь, в какой степени и с какими последствиями. Надо учитывать, что Европа только собирается наращивать свои мощности по производству вооружения, а на это требуется время, к тому же планы по увеличению оборонных расходов рассчитаны на несколько лет, а здесь обсуждается ситуация в текущем моменте», — сказал Золотарев.
Тем не менее, отметил собеседник НСН, поддержка Украины остается важным внешнеполитическим вопросом для США.
«Дальнейшие отношения с Украиной будут зависеть не только от продолжительности конфликта с Ираном, но и от внутренней политики США. Несмотря на то, что американцы не слишком занимаются внешнеполитическими вопросами, их интересует в основном внутренняя политика, вопрос поддержки Украины в политических кругах США, в том числе в Конгрессе, в Сенате, достаточно существенный. Думаю, что президент США Дональд Трамп должен опираться на законодательную власть на протяжении своего президентского срока, его будут вынуждать принимать решения по Украине, исходя не из своих соображений, а из необходимости поддерживать свой высокий рейтинг внутри страны», — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что совокупные расходы Вашингтона на поддержку Украины составили $400 миллиардов. Он также добавил, что США «больше не потратят ни цента» на помощь Киеву. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
