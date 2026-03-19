Биометрия по радужке глаза может стать массовой к 2030 году

Идентификация по радужке глаза в ближайшие годы может стать одной из наиболее востребованных биометрических технологий благодаря высокой точности и возможности распознавания на расстоянии. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Так он прокомментировал прогноз ВТБ, согласно которому к 2030 году ожидается активное развитие биометрии и появление новых способов идентификации клиентов и сотрудников. По словам Кутьина, технология может использоваться в ситуациях, где важны скорость, точность и бесконтактность, в том числе при доступе к банковским ячейкам, посадке на транспорт и входе в здания.

При этом эксперт подчеркнул, что в России сдача биометрических данных остается добровольной, поэтому такие решения будут применяться как дополнительный инструмент, а не основной способ подтверждения личности.

Он также отметил, что даже самые современные технологии не исключают человеческий фактор: ошибки пользователей, доверчивость к подозрительным сообщениям и методы социальной инженерии могут свести на нет преимущества биометрической защиты, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
