В Госдуме призвали к ответным мерам из-за экстрадиции археолога
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что в ответ на решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину следует принять жесткие меры, вплоть до ареста польского посла. Об этом он сказал в разговоре с «Лентой.ру».
По словам депутата, западная судебная система действует предвзято и политизировано. Он считает, что Бутягин не связан с политикой и его передача Украине может угрожать его безопасности.
Ранее сообщалось, что украинская сторона обратилась к польской прокуратуре с запросом о выдаче ученого, задержанного в Варшаве. Польские власти, как утверждается, получили соответствующее обращение и приняли решение об экстрадиции.
Бутягина обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). В Эрмитаже, где он работал, отмечали, что археолог вел раскопки с разрешения местных властей, передает «Радиоточка НСН».
