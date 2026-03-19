В Госдуме призвали к ответным мерам из-за экстрадиции археолога

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что в ответ на решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину следует принять жесткие меры, вплоть до ареста польского посла. Об этом он сказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам депутата, западная судебная система действует предвзято и политизировано. Он считает, что Бутягин не связан с политикой и его передача Украине может угрожать его безопасности.