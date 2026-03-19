«Новые люди» отказались принять исключенного из ЛДПР Свинцова

Партия «Новые люди» не готова принять депутата Андрея Свинцова, ранее исключенного из ЛДПР, из-за расхождений по ценностям. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-секретарь партии Мария Кольцова.

В партии подчеркнули, что позиция политика не совпадает с их принципами, поэтому его вступление невозможно. Ранее аналогичную позицию заняли и в КПРФ. Пресс-секретарь партии Александр Ющенко заявил, что взгляды Свинцова не соответствуют их политике.

Слуцкий объяснил исключение Свинцова из ЛДПР

Об исключении Свинцова из ЛДПР 18 марта сообщила пресс-секретарь фракции Элеонора Кавшар. По данным RTVI, поводом стали его публичные высказывания о работе Telegram, VPN, «белых списках» и мобильном интернете.

Депутат также рассматривал возможность перехода в «Справедливую Россию» и вел переговоры с руководством партии. При этом, по словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, попытки наладить отношения с «Новыми людьми» также не увенчались успехом из-за различий в ценностях, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
