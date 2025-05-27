Хлебцы — очень популярная еда среди худеющих, но этот продукт очень калорийный и может выделять канцерогены, которые опасны для человека. Об этом НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.

В Москве женщина оказалась в больнице из-за пристрастия к хлебцам, пишет Baza. Ей пришлось срочно удалять огромное новообразование. В НИИ им. Склифосовского позднее сообщили, что в ее желудке обнаружен фитобезоар, который появился там из-за особенностей диеты пациентки. Эксперт отметила, что состав таких хлебцов совсем не полезный.