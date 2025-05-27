«Совсем не диетические»: Врач предостерегла россиян от бесконтрольного поедания хлебцов
Любимые многими россиянами хлебцы отнюдь не являются полезной пищей, так как содержат вредные вещества, сказала НСН Марият Мухина.
Хлебцы — очень популярная еда среди худеющих, но этот продукт очень калорийный и может выделять канцерогены, которые опасны для человека. Об этом НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.
В Москве женщина оказалась в больнице из-за пристрастия к хлебцам, пишет Baza. Ей пришлось срочно удалять огромное новообразование. В НИИ им. Склифосовского позднее сообщили, что в ее желудке обнаружен фитобезоар, который появился там из-за особенностей диеты пациентки. Эксперт отметила, что состав таких хлебцов совсем не полезный.
«Хлебцы — это не очень здоровый продукт, несмотря на то, что они состоят из отрубей. Они подвержены быстрой сушке. В ходе их создания углеводы подвергаются обработке высокими температурами. Во время этой реакции возникает канцероген акриламид. Он может привести к новообразованиям. Он содержится в сушках, чипсах и подобных продуктах. Из-за частого их потребления у молодежи находят новообразования в кишечнике, толстой и тонкой кишке», — рассказала она.
Более того, любителям здорового питания стоит отказаться от хлебцов, если они хотят сбросить вес.
«У нас же люди думают, что если они купили себе пачку хлебцов, то они могут их есть круглосуточно, и что это — здоровое питание, но это — нездоровое питание. Хлебцы — это элемент фаст-фуда. Их надо есть дозированно: не чаще, чем два раза в неделю. Это не диетическое питание, так как в них всё равно есть мука, наружная оболочка, и они достаточно калорийные. В них много калорий из-за того, что это сублимированный, высушенный продукт. Лучше просто съесть кусок хлеба, чем вот этот хлебец. Он подойдет как быстрый перекус или как деликатес на каких-нибудь фуршетах», — подчеркнула Мухина.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил НСН, что самостоятельная диета без рецепта от врача может навредить своему здоровью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спецпосланник Трампа допустил проведения новой встречи РФ и Украины в Женеве
- Экономист рассказал, почему в Белоруссии закончился картофель
- В Белгородском селе мирный житель пострадал в результате детонации дрона
- Российская нейросеть GigaChat сдала вступительный экзамен в Гнесинку
- Госдума поддержала наказание за управление транспортом под воздействием лекарств
- СМИ: Киркорова могут выписать из больницы через пару недель
- Песков назвал эскалацией снятие с ракет для Украины ограничения по дальности
- В Госдуме пообещали рекордный рост тарифов ЖКХ для москвичей с 1 июля
- СМИ: Трамп может снять ограничения с Украины на ведение боевых действий
- Москве пообещали «метель из тополиного пуха» в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru