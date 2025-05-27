«Совсем не диетические»: Врач предостерегла россиян от бесконтрольного поедания хлебцов

Любимые многими россиянами хлебцы отнюдь не являются полезной пищей, так как содержат вредные вещества, сказала НСН Марият Мухина.

Хлебцы — очень популярная еда среди худеющих, но этот продукт очень калорийный и может выделять канцерогены, которые опасны для человека. Об этом НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.

В Москве женщина оказалась в больнице из-за пристрастия к хлебцам, пишет Baza. Ей пришлось срочно удалять огромное новообразование. В НИИ им. Склифосовского позднее сообщили, что в ее желудке обнаружен фитобезоар, который появился там из-за особенностей диеты пациентки. Эксперт отметила, что состав таких хлебцов совсем не полезный.

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«Хлебцы — это не очень здоровый продукт, несмотря на то, что они состоят из отрубей. Они подвержены быстрой сушке. В ходе их создания углеводы подвергаются обработке высокими температурами. Во время этой реакции возникает канцероген акриламид. Он может привести к новообразованиям. Он содержится в сушках, чипсах и подобных продуктах. Из-за частого их потребления у молодежи находят новообразования в кишечнике, толстой и тонкой кишке», — рассказала она.

Более того, любителям здорового питания стоит отказаться от хлебцов, если они хотят сбросить вес.

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«У нас же люди думают, что если они купили себе пачку хлебцов, то они могут их есть круглосуточно, и что это — здоровое питание, но это — нездоровое питание. Хлебцы — это элемент фаст-фуда. Их надо есть дозированно: не чаще, чем два раза в неделю. Это не диетическое питание, так как в них всё равно есть мука, наружная оболочка, и они достаточно калорийные. В них много калорий из-за того, что это сублимированный, высушенный продукт. Лучше просто съесть кусок хлеба, чем вот этот хлебец. Он подойдет как быстрый перекус или как деликатес на каких-нибудь фуршетах», — подчеркнула Мухина.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил НСН, что самостоятельная диета без рецепта от врача может навредить своему здоровью.

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ФОТО: РИА Новости
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