Россиянам прояснили права при сокращении штатов на работе
В каких ситуациях сокращение штата со стороны работодателя может быть признано несправедливым, разбирался телеканал ОТР. Прежде всего, внимание надо обратить на обязательные требования Трудового кодекса РФ, рекомендует юрист Татьяна Вахрамян.
По словам эксперта, помимо защищённых категорий сотрудников и правил приоритета, закреплённых статьёй 179 ТК РФ, существуют и другие группы работников, чьё увольнение по сокращению может быть оспорено.
«Не могут быть сокращены работники в период болезни или отпуска — статья 81 ТК РФ. Отдельная категория — работники, являющиеся членами профсоюза. Их увольнение по сокращению требует предварительного мотивированного мнения профсоюзного органа, согласно статье 373 ТК РФ», — уточнила Вахрамян.
Один из распространённых способов попытаться уволить человека без выходного пособия и иных гарантий — вынудить его написать заявление по собственному желанию.
«Здесь главное не поддаваться давлению. Принуждение к написанию заявления по собственному желанию — грубое нарушение трудового законодательства. Согласно статье 80 ТК РФ, заявление об увольнении по собственному желанию должно быть исключительно добровольным волеизъявлением работника. Если человек докажет, что его вынудили, суд восстановит его на работе», — подчеркнула Вахрамян.
Между тем, в российских компаниях началась волна осторожных сокращений, которую называют «увольнением без истерик», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
