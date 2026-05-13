СМИ: В российских компаниях началась волна увольнений

Кадровые службы отмечают изменение подходов к управлению персоналом. Это происходит в условиях, когда бизнес переходит от стратегии роста к стратегии выживания. В 2026 году внимание будет сосредоточено на том, чтобы расставаться с сотрудниками максимально корректно и без выплаты компенсаций, при этом стремясь предотвратить любые эмоциональные реакции в пределах офиса.

По словам экспертов, резкое увеличение количества сокращений произошло за последние три года. Если ранее только 10% организаций прибегали к массовым увольнениям, то к концу 2025 года эта тенденция затронула четверть компаний, что указывает на серьёзные изменения в структурах кадров.

Руководители озабочены возможным ухудшением репутации своих компаний на рынке труда, поэтому увольнения продолжатся, однако руководство стремится сделать их менее болезненными.

Большинство российских компаний не планируют массовые сокращения сотрудников. Об этом в комментарии НСН рассказал глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова по итогам проведенного исследования.

