Россиянам представили список «добросовестных» микрофинансовых организаций

Сотрудники портала «Banki-kredity.ru» провели исследование среди легальных микрофинансовых организаций (МФО), предоставляющих займы на карту, в котором участвовали заемщики с различными кредитными историями. Эксперты портала оценивали не только удобство получения денег и условия кредитования, но и выявили, как именно МФО навязывают заемщикам дополнительные услуги, умело обходя законодательство.

В итоге выяснилось, что МФО, выдающие займ на карту, используют следующие недобросовестные методы: навязывание страховки. Она автоматически включается в договор, и клиент платит за данный продукт. Но, если страховка включена без согласия заемщика, он имеет право отказаться от нее, подав официальный запрос в течение 14 дней.

Также к ним относится перечисление денег как дополнительная услуга. В договоре прописывается пункт «Услуга по выбору канала выдачи денежных средств» и взымается плата с заемщика за перечисление средств на банковскую карту. В среднем за такую услугу МФО дополнительно получают порядка 13% от суммы займа.

По результатам проведенного исследования среди многочисленных легальных микрофинансовых организаций сотрудниками портала «Banki-kredity.ru» был составлен список МФО, которые отличаются добросовестным исполнением всех рекомендаций Центрального банка РФ. Не прибегают к навязыванию дополнительных услуг. Отличительной чертой таких компаний является наличие услуги займ под 0% для новых клиентов. С такими микрокредитными компаниями, отобранными в результате исследования, можно ознакомиться по ссылке https://banki-kredity.ru/zaymy-onlayn-na-kartu.

Дополнительно в процессе исследования рынка микрокредитования эксперты портала выявили много сайтов, которые внешне схожи с сайтами МФО, но являются сервисами по платному подбору займов. В процессе взаимодействия с сайтом пользователю предлагают привязать карту, с которой списывается символическая сумма. А затем после подписания договора-оферты взимают около 300-500 рублей. При этом пользователь получает за данную услугу просто список МФО.