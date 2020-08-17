Россиянам представили список «добросовестных» микрофинансовых организаций
Сотрудники портала «Banki-kredity.ru» провели исследование среди легальных микрофинансовых организаций (МФО), предоставляющих займы на карту, в котором участвовали заемщики с различными кредитными историями. Эксперты портала оценивали не только удобство получения денег и условия кредитования, но и выявили, как именно МФО навязывают заемщикам дополнительные услуги, умело обходя законодательство.
В итоге выяснилось, что МФО, выдающие займ на карту, используют следующие недобросовестные методы: навязывание страховки. Она автоматически включается в договор, и клиент платит за данный продукт. Но, если страховка включена без согласия заемщика, он имеет право отказаться от нее, подав официальный запрос в течение 14 дней.
Также к ним относится перечисление денег как дополнительная услуга. В договоре прописывается пункт «Услуга по выбору канала выдачи денежных средств» и взымается плата с заемщика за перечисление средств на банковскую карту. В среднем за такую услугу МФО дополнительно получают порядка 13% от суммы займа.
По результатам проведенного исследования среди многочисленных легальных микрофинансовых организаций сотрудниками портала «Banki-kredity.ru» был составлен список МФО, которые отличаются добросовестным исполнением всех рекомендаций Центрального банка РФ. Не прибегают к навязыванию дополнительных услуг. Отличительной чертой таких компаний является наличие услуги займ под 0% для новых клиентов. С такими микрокредитными компаниями, отобранными в результате исследования, можно ознакомиться по ссылке https://banki-kredity.ru/zaymy-onlayn-na-kartu.
Дополнительно в процессе исследования рынка микрокредитования эксперты портала выявили много сайтов, которые внешне схожи с сайтами МФО, но являются сервисами по платному подбору займов. В процессе взаимодействия с сайтом пользователю предлагают привязать карту, с которой списывается символическая сумма. А затем после подписания договора-оферты взимают около 300-500 рублей. При этом пользователь получает за данную услугу просто список МФО.
Отмечается, что в таком договоре, как правило, прописан пункт, благодаря которому посредник имеет право еженедельно списывать средства. При этом недобросовестные компании всячески стараются замаскировать свой сайт, чтобы клиент повторно не попал туда для отмены услуги. Поэтому в данной ситуации эксперты портала рекомендуют обращаться в банк и перевыпускать карту с другими реквизитами.
Резюмируя, специалисты подчеркнули, что ведущие МФО предлагают займы онлайн на карту под 0%. Они выдают бесплатный займ в течение льготного периода времени, чтобы привлечь новых клиентов. Это один из признаков добросовестности и клиентоориентированности. Но это не единственный фактор. Чтобы получить займ и не столкнуться с проблемами, тщательно проанализируйте кредитора. В том числе проверьте его лицензию, ознакомьтесь с отзывами, почитайте мнения экспертов.
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