Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы
Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам нерабочего апреля просрочили выплаты более чем на 90 дней по займам на 4,52 млн рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Аналитики подчеркнули, что это более чем 40% от их общего числа и максимальный уровень с 2016 года.
Напомним, к проблемным бюро кредитных историй относит микрозаймы, платежи по которым не вносились более 90 дней. Еще на 1 апреля на такую «просрочку» приходилось 32,1%, а на 1 марта — 30,5%.
Ранее стало известно, что жители России по состоянию на 1 апреля текущего года побили исторический рекорд по уровню долговой нагрузки. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.
В документе отмечается, что объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов достиг 10,9% от всех доходов — это максимальный показатель за всю историю наблюдений. При этом, по необеспеченным потребительским кредитам показатель аналогичен уровню 2014 года.
Также сообщалось, что 23% заёмщиков отдают на погашение долгов более 80% своих доходов.
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