Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам нерабочего апреля просрочили выплаты более чем на 90 дней по займам на 4,52 млн рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Аналитики подчеркнули, что это более чем 40% от их общего числа и максимальный уровень с 2016 года.

Напомним, к проблемным бюро кредитных историй относит микрозаймы, платежи по которым не вносились более 90 дней. Еще на 1 апреля на такую «просрочку» приходилось 32,1%, а на 1 марта — 30,5%.