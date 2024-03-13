Россиянам предрекли снижение краж денег с банковских счетов из-за нового закона

Объем кражи денежных средств со счетов россиян после 25 июля может снизиться на 5-7%. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Как напомнил эксперт, с 25 июля в России будет действовать закон о новых механизмах противодействия мошенничеству. Инициатива определит случаи, когда банк несет финансовую ответственность перед пострадавшими россиянами.

Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ

«Думаю, что первое время объем краж чуть снизится. Но уверен, что мошенники быстро разработают новые схемы», — пояснил он.

По словам экономиста, злоумышленники могут адаптироваться к новым реалиям уже к концу лета 2024 года. Среди прочего попробуют использовать в схемах поставных лиц-дропперов, чаще всего для этого выбирают молодых людей в возрасте 18-20 лет без кредитной истории. При этом посредники в подобных случаях зачастую не подозревают, что замешаны в мошенничестве.

Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что клиенты кредитных учреждений всё чаще переводят злоумышленникам заёмные средства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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