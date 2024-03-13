Россиянам предрекли снижение краж денег с банковских счетов из-за нового закона
Объем кражи денежных средств со счетов россиян после 25 июля может снизиться на 5-7%. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.
Как напомнил эксперт, с 25 июля в России будет действовать закон о новых механизмах противодействия мошенничеству. Инициатива определит случаи, когда банк несет финансовую ответственность перед пострадавшими россиянами.
«Думаю, что первое время объем краж чуть снизится. Но уверен, что мошенники быстро разработают новые схемы», — пояснил он.
По словам экономиста, злоумышленники могут адаптироваться к новым реалиям уже к концу лета 2024 года. Среди прочего попробуют использовать в схемах поставных лиц-дропперов, чаще всего для этого выбирают молодых людей в возрасте 18-20 лет без кредитной истории. При этом посредники в подобных случаях зачастую не подозревают, что замешаны в мошенничестве.
Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что клиенты кредитных учреждений всё чаще переводят злоумышленникам заёмные средства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru