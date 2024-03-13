Россиянам предрекли снижение краж денег с банковских счетов из-за нового закона

«Думаю, что первое время объем краж чуть снизится. Но уверен, что мошенники быстро разработают новые схемы», — пояснил он.

По словам экономиста, злоумышленники могут адаптироваться к новым реалиям уже к концу лета 2024 года. Среди прочего попробуют использовать в схемах поставных лиц-дропперов, чаще всего для этого выбирают молодых людей в возрасте 18-20 лет без кредитной истории. При этом посредники в подобных случаях зачастую не подозревают, что замешаны в мошенничестве.

Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что клиенты кредитных учреждений всё чаще переводят злоумышленникам заёмные средства, передает «Радиоточка НСН».

