Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ
Мошенники придумали новую схему обмана, теперь они представляются сотрудниками МФЦ и говорят о пришедшем на имя жертвы письме, сообщает РБК со ссылкой на IT-компанию «Код безопасности».
Отмечается, что злоумышленник называет реальный адрес гражданина, чем сбивает его с толку. Далее «жертве» предлагается прийти за письмом или получить его по почте. А для «получения» по почте необходимо продиктовать код из СМС, который и откроет мошеннику доступ к какому-либо ресурсу гражданина.
До этого сообщалось, что мошенники рассылают россиянам сообщения от имени якобы их начальников. В таком случае злоумышленник «требует» с гражданина какую-то сумму на якобы срочный проект или сделку.
Клиенты кредитных учреждений всё чаще переводят злоумышленникам заёмные средства, констатировала ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что борьба с мошенничеством в кредитной сфере - одна из ключевых задач на текущий момент, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru