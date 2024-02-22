Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ

Мошенники придумали новую схему обмана, теперь они представляются сотрудниками МФЦ и говорят о пришедшем на имя жертвы письме, сообщает РБК со ссылкой на IT-компанию «Код безопасности».

Отмечается, что злоумышленник называет реальный адрес гражданина, чем сбивает его с толку. Далее «жертве» предлагается прийти за письмом или получить его по почте. А для «получения» по почте необходимо продиктовать код из СМС, который и откроет мошеннику доступ к какому-либо ресурсу гражданина.

«Обход для мошенников»: Бизнес не пострадает из-за блокировки «Киви кошельков»

До этого сообщалось, что мошенники рассылают россиянам сообщения от имени якобы их начальников. В таком случае злоумышленник «требует» с гражданина какую-то сумму на якобы срочный проект или сделку.

Клиенты кредитных учреждений всё чаще переводят злоумышленникам заёмные средства, констатировала ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что борьба с мошенничеством в кредитной сфере - одна из ключевых задач на текущий момент, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МФЦМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры