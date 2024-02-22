Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ

Мошенники придумали новую схему обмана, теперь они представляются сотрудниками МФЦ и говорят о пришедшем на имя жертвы письме, сообщает РБК со ссылкой на IT-компанию «Код безопасности».

Отмечается, что злоумышленник называет реальный адрес гражданина, чем сбивает его с толку. Далее «жертве» предлагается прийти за письмом или получить его по почте. А для «получения» по почте необходимо продиктовать код из СМС, который и откроет мошеннику доступ к какому-либо ресурсу гражданина.