Россиянам предложили сдавать у метро бутылки
Россиянам предложили сдавать использованную тару за деньги у метро, университетов и школ. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Самые выгодные места для фандоматов - устройств для обмена тары - в местах большого скопления людей. Они уже активно используются в подмосковных школах, где учащиеся с радостью принимают участие в различных экологических инициативах, сказал Буцаев.
Он также пообещал продолжить программу оборудования полигонов дронами для удаленного мониторинга, благодаря чему РЭО проинспектировал около 40% полигонов по всей стране.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях экологической ситуации в столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru