Россиянам предложили сдавать у метро бутылки

Самые выгодные места для фандоматов - устройств для обмена тары - в местах большого скопления людей. Они уже активно используются в подмосковных школах, где учащиеся с радостью принимают участие в различных экологических инициативах, сказал Буцаев.

Он также пообещал продолжить программу оборудования полигонов дронами для удаленного мониторинга, благодаря чему РЭО проинспектировал около 40% полигонов по всей стране.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях экологической ситуации в столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».