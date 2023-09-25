Россиянам предложили сдавать у метро бутылки

Россиянам предложили сдавать использованную тару за деньги у метро, университетов и школ. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

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Самые выгодные места для фандоматов - устройств для обмена тары - в местах большого скопления людей. Они уже активно используются в подмосковных школах, где учащиеся с радостью принимают участие в различных экологических инициативах, сказал Буцаев.

Он также пообещал продолжить программу оборудования полигонов дронами для удаленного мониторинга, благодаря чему РЭО проинспектировал около 40% полигонов по всей стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях экологической ситуации в столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Антон Вергун
ТЕГИ:Экология

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