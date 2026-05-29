Россиянам предложили ограничиться тремя сим-картами в борьбе с мошенниками
Леонтий Букштейн заявил НСН, что новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством усложнит жизнь операторам, но это необходимость.
Две-три сим-карты – это необходимый максимум для человека, который ничего не скрывает, заявил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Минцифры России в ближайшее время представит новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщил статс-секретарь, замглавы ведомства Иван Лебедев. Речь идет об обязательстве для мобильных операторов распространять сим-карты только с нулевым балансом и проводить биометрическую идентификацию абонентов при заключении договора. Продажу сим-карт через цифровые платформы предлагается либо запретить, либо ограничить не более пятью. А для юрлиц могут ввести лимит на число корпоративных сим-карт: оно не должно превышать численность сотрудников более чем в пять раз. Букштейн отметил, что интересы операторов здесь не на первом месте.
«Этот новый пакет мер усложнит жизнь операторам, но мы активно ведем борьбу с серым рынком сим-карт. Мошенники используют новые механизмы, используют против нас. Раньше корпорации заказывали 200 карт, куда они пошли, никто не знал, их обнаруживали у входа в метро. Сим-карта становится частью идентификации человека, у нас мобильная связь охватила всех и вся. Поэтому интересы операторов здесь не на первом месте, надо обуздать мошенников, пока процесс не дал того результата, которого добиваются», - отметил он.
По его мнению, на эту работу уйдут годы, но это необходимая мера.
«Еще три года назад у нас было 10 миллионов серых сим-карт, это колоссальная цифра. Оказалось, что процесс не такой быстрый и простой, как кажется, операторам можно только посочувствовать, но это забота о населении. Нормальному человеку без умысла серые сим-карты не нужны. Две-три сим-карты – это необходимый максимум. Например, для работы и для обычного пользования. Больше не нужно, если вы не скрываетесь. На это уйдет еще не один год, к сожалению», - добавил собеседник НСН.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что операторы связи могут точно определять, для чего используется сим-карта.
