«Этот новый пакет мер усложнит жизнь операторам, но мы активно ведем борьбу с серым рынком сим-карт. Мошенники используют новые механизмы, используют против нас. Раньше корпорации заказывали 200 карт, куда они пошли, никто не знал, их обнаруживали у входа в метро. Сим-карта становится частью идентификации человека, у нас мобильная связь охватила всех и вся. Поэтому интересы операторов здесь не на первом месте, надо обуздать мошенников, пока процесс не дал того результата, которого добиваются», - отметил он.

По его мнению, на эту работу уйдут годы, но это необходимая мера.

«Еще три года назад у нас было 10 миллионов серых сим-карт, это колоссальная цифра. Оказалось, что процесс не такой быстрый и простой, как кажется, операторам можно только посочувствовать, но это забота о населении. Нормальному человеку без умысла серые сим-карты не нужны. Две-три сим-карты – это необходимый максимум. Например, для работы и для обычного пользования. Больше не нужно, если вы не скрываетесь. На это уйдет еще не один год, к сожалению», - добавил собеседник НСН.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН заявил, что операторы связи могут точно определять, для чего используется сим-карта.

