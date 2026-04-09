Более 1,5 миллиона россиян запретили себе новые сим-карты

Свыше 1,5 миллиона россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт через портал «Госуслуги» с сентября 2025 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко по итогам его встречи с президентом Владимиром Путиным.

По данным аппарата, мера стала востребованным инструментом защиты от мошенничества. Пользователи добровольно ограничивают возможность выпуска сим-карт на свое имя, чтобы снизить риск незаконного использования персональных данных.

Кроме того, более четырех миллионов человек воспользовались сервисом «Жизненная ситуация», который также направлен на защиту от мошеннических действий.

В аппарате вице-премьера отметили, что такие показатели свидетельствуют о высоком интересе граждан к цифровым инструментам безопасности и эффективности действующих мер по борьбе с мошенничеством, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
