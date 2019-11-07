Россиянам предложат трудовые книжки на выбор

В проекте закона об электронных трудовых книжках введена поправка о выборе типа такого документа, пишут «Коммерсантъ» со ссылкой на Комитет Госдумы по труду и соцполитике.

В частности, граждан обяжут в письменном виде представить волеизъявление о том, что он согласен перейти на электронную трудовую книжку или остаться с бумажной. Автоматический перевод на электронную трудовую книжку будет считаться «неправомерным».