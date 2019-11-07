Россиянам предложат трудовые книжки на выбор
В проекте закона об электронных трудовых книжках введена поправка о выборе типа такого документа, пишут «Коммерсантъ» со ссылкой на Комитет Госдумы по труду и соцполитике.
В частности, граждан обяжут в письменном виде представить волеизъявление о том, что он согласен перейти на электронную трудовую книжку или остаться с бумажной. Автоматический перевод на электронную трудовую книжку будет считаться «неправомерным».
Поправки в Трудовой кодекс и ряд других документов, касающиеся электронных трудовых книжек, были приняты в первом чтении Госдумой 17 сентября.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН подчеркнул, что после перехода на электронные трудовые книжки полного отказа от бумажных документов не будет.
«Мы не говорим, что запрещена подача каких-то заявлений на бумажном носителе, мы говорим о заявления на отпуска и так далее. Это право человека, подать заявление как на бумажном носителе, так и в электронном виде. У людей должны быть разные возможности, сегодня Россия является страной с достаточным количеством гаджетов, половина народа сидит в интернете. Противоречий здесь особых нет. Так будет удобнее людям», - сказал парламентарий.
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