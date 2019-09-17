Госдума одобрила в первом чтении электронные трудовые книжки
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об электронных трудовых книжках. Предполагается, что уже с 2021 года трудовые книжки в бумажном варианте останутся только у тех работников, которые до конца 2020 года подадут работодателю соответствующее заявление.
Всем остальным бумажные трудовые книжки выдадут на руки, все новые данные о месте работы будут после этого фиксироваться только в электронном виде, передает RT.
Считается, что такая мера избавит бизнес от лишних трудозатрат, а для работников минимизирует риск пропажи сведений о стаже.
При этом, как подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, переход на электронные трудовые книжки будет осуществляться дна добровольной основе и постепенно.
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