Госдума одобрила в первом чтении электронные трудовые книжки

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об электронных трудовых книжках. Предполагается, что уже с 2021 года трудовые книжки в бумажном варианте останутся только у тех работников, которые до конца 2020 года подадут работодателю соответствующее заявление.

Всем остальным бумажные трудовые книжки выдадут на руки, все новые данные о месте работы будут после этого фиксироваться только в электронном виде, передает RT.