В Думе объяснили перевод учета трудовой деятельности в электронную форму

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о введении в стране электронных трудовых книжек. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что нововведение позволит избавить работодателей от лишних трудозатрат и сократит риск потери сведений о трудовом стаже. В законопроекте уточняется, что каждый россиянин при желании может попросить работодателя отмечать его стаж в привычной трудовой книжке. Однако для этого нужно будет написать заявление до конца 2020 года.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН подчеркнул, что речь не идет о полной отмене бумажного документооборота.

«Мы не говорим, что запрещена подача каких-то заявлений на бумажном носителе, мы говорим о заявления на отпуска и так далее. Это право человека, подать заявление как на бумажном носителе, так и в электронном виде. У людей должны быть разные возможности, сегодня Россия является страной с достаточным количеством гаджетов, половина народа сидит в интернете. Противоречий здесь особых нет. Так будет удобнее людям», - сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в России может начаться эксперимент по введению электронных трудовых договоров. В нем будут задействованы десять работодателей.

