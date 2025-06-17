Россиянам назвали признаки скрученного пробега у автомобиля
Многочисленные царапины на порогах, кромках капота и дверях автомобиля являются верными признаками большого пробега. Об этом «Газете.Ru» заявил техдиректор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
По его словам, у машин, которые накатали сотни тысяч километров, можно обнаружить «сильные потертости сидений, руля и педалей», также о возможно скрученном пробеге могут сведительствовать новые элементы салона.
«Это повод для вопросов, ведь заменили, скорей всего, изношенную деталь... Например, заводские накладки педалей стираются к 100 тысячам километров пробега», - сказал эксперт.
Родионов добавил, что снижение компрессии в цилиндрах двигателя означает сильный износ поршневой группы.
Ранее автоэксперт Константин Лигачёв заявил, что покупке автомобиля с пробегом следует тщательно проверять его историю в различных базах, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретится с руководителями международных информагентств
- Россиянам назвали признаки скрученного пробега у автомобиля
- Михалков рассказал о нереализованной идее по квотированию западных фильмов
- Еврокомиссия предложила полностью запретить закупки газа в РФ к концу 2027 года
- Аэропорт «Домодедово» конфисковали в доход государства
- Опрос: Работодатели назвали самых раздражающих подчиненных
- Копенгаген признали самым удобным городом для жизни
- Россиянам рассказали, какие овощи могут пострадать от июньской непогоды
- Желающих приобрести автомобиль россиян призвали поторопиться
- Трамп заявил, что ожидает от Ирана полной капитуляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru