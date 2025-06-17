Россиянам назвали признаки скрученного пробега у автомобиля

По его словам, у машин, которые накатали сотни тысяч километров, можно обнаружить «сильные потертости сидений, руля и педалей», также о возможно скрученном пробеге могут сведительствовать новые элементы салона.

«Это повод для вопросов, ведь заменили, скорей всего, изношенную деталь... Например, заводские накладки педалей стираются к 100 тысячам километров пробега», - сказал эксперт.

Родионов добавил, что снижение компрессии в цилиндрах двигателя означает сильный износ поршневой группы.

Ранее автоэксперт Константин Лигачёв заявил, что покупке автомобиля с пробегом следует тщательно проверять его историю в различных базах, сообщает RT.

