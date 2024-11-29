Россиянам посоветовали укомплектовать «тревожный чемоданчик»
Россияне, которые проживают в субъектах, в которых происходят природные катаклизмы или существует вероятность возникновения вооруженных конфликтов, рекомендуется держать дома «тревожный чемоданчик», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на МЧС России.
В чрезвычайном ведомстве заявили, что правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных случаях. Он будет незаменим, если поблизости не окажется воды, еды, тепла и кровли.
Сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать аптечку, нож, фонарик и так далее, а на его дно положить сменное белье. Для защиты вещей от влаги рекомендуется использовать вакуумные пакеты с зажимом.
Ранее в России началось производство мобильных бункеров от ядерного взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru