Россиянам посоветовали укомплектовать «тревожный чемоданчик»

В чрезвычайном ведомстве заявили, что правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных случаях. Он будет незаменим, если поблизости не окажется воды, еды, тепла и кровли.

Сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать аптечку, нож, фонарик и так далее, а на его дно положить сменное белье. Для защиты вещей от влаги рекомендуется использовать вакуумные пакеты с зажимом.

Ранее в России началось производство мобильных бункеров от ядерного взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

