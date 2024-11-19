В России началось производство мобильных бункеров от ядерного взрыва

Их можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности. Их изготовление ведется в нижегородском Дзержинске.

В базовую комплектацию входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. При необходимости «КУБ-М» можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место и подключить к инженерным сетям.

Транспортировка и установка убежища более чем в два раза дешевле строительства стационарного убежища, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев.

Ранее в США увеличился спрос на строительство бункеров Судного дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

