В России началось производство мобильных бункеров от ядерного взрыва
Россия приступила к серийному производству мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», сообщает РИА Новости.
Их можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности. Их изготовление ведется в нижегородском Дзержинске.
В базовую комплектацию входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. При необходимости «КУБ-М» можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место и подключить к инженерным сетям.
Транспортировка и установка убежища более чем в два раза дешевле строительства стационарного убежища, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев.
Ранее в США увеличился спрос на строительство бункеров Судного дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru