СМИ: В Германии составляют список бункеров на случай военного конфликта

МВД ФРГ разрабатывает список бункеров для граждан в случае военного конфликта, сообщает издание Guardian.

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В перечень войдут различные общественные места, включая станции метрополитена, автостоянки, частные и государственные здания, добраться до которых местным жителям поможет специальное приложение в телефоне. Власти будут стимулировать граждан к созданию бункеров в собственных домах путем модернизации подвалов и гаражей.

Сегодня в Германии существует 579 бункеров, которые могут спасти почти полмиллиона граждан.

Ранее стало известно, что Берлин разработал секретный план по подготовке к войне с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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