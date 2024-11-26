СМИ: В Германии составляют список бункеров на случай военного конфликта

В перечень войдут различные общественные места, включая станции метрополитена, автостоянки, частные и государственные здания, добраться до которых местным жителям поможет специальное приложение в телефоне. Власти будут стимулировать граждан к созданию бункеров в собственных домах путем модернизации подвалов и гаражей.

Сегодня в Германии существует 579 бункеров, которые могут спасти почти полмиллиона граждан.

Ранее стало известно, что Берлин разработал секретный план по подготовке к войне с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

