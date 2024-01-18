Россиянам посоветовали смотреть ситкомы, чтобы подучить английский

Для практики языка следует начинать со знакомых сериалов, а также провести подготовку перед просмотров. Об этом рассказала представитель онлайн-школы Skyeng Марина Евстратова в разговоре с «Газетой.Ru».

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«Распространен стереотип, что при низком уровне владения английским языком стоит смотреть мультфильмы, а на высоком наоборот - выбирать что-то очень сложное [...]. Это не совсем верно, потому что нельзя начинать с того, что может быстро надоесть, и с того, что не пригодится в реальной жизни», - сказала Евстратова.

Она рекомендовала при изучении языка «с нуля» не начинать с просмотра сериалов, потому что их будет сложно воспринимать на слух, из-за чего человек может огорчиться и прекратить изучать язык.

«Для того, чтобы изучение было продуктивным, лучше использовать те сериалы, которые уже смотрели на русском языке, а теперь решили пересмотреть на английском», - добавила она.

Среди продуктивных для закрепления языковых навыков лингвист предложила просмотр сериалов «Друзья» и «Офис».

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ФОТО: pxhere.com
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