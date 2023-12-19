«Под одну гребенку?»: Изучать арабский язык предложили в школах отдельных регионов

«Очень сильно связано у нас в традиции преподавание арабского языка с исламом. Во многих регионах арабский изучается прежде всего для того, чтобы читать Коран и так далее. Здесь, конечно, возникает вопрос светскости и религиозности образования. Такое предложение без широкого общественного обсуждения сейчас делать опрометчиво. Возможно, в каких-то регионах это нормально и там это не вызовет никаких вопросов ни с количеством учителей, в том числе светских… А в каких-то регионах это может вызвать вопросы», - сказала Лянге.

Кроме того, она не согласилась со словами Кабанова о «радикализме». Также Лянге напомнила, что в Хабаровском крае, например, в школе изучают китайский язык, потому что КНР находится рядом.

«Не думаю, что сам по себе язык может способствовать радикализму. Арабская культура древняя, интересная. Более того, у нас часть народов имели в 30-е годы и до этого арабскую письменность, это никому сильно не мешало. В Хабаровском крае, например, нормально относятся к изучению китайского языка в школах и не говорят ни про какой радикализм, потому что рядом Китай. Это нужно для общения и, возможно, конкретно в этом регионе китайский больше пригодится детям, чем английский язык. В нашей большой и разной стране невозможно грести всех под одну гребенку», - резюмировала собеседница НСН.

На сегодняшний день ЕГЭ по иностранным языку на выбор можно сдавать по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому языкам, напоминает «Радиоточка НСН».

