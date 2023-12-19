«Под одну гребенку?»: Изучать арабский язык предложили в школах отдельных регионов
Преподавание арабского языка в ряде российских регионов тесно связано с исламом, объяснила в эфире НСН член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.
Изучение арабского языка можно ввести в школах в отдельных регионах России, однако такой вопрос требует широкого общественного обсуждения, заявила член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге в интервью НСН.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил появление экзамена по арабскому языку в списке ЕГЭ. По его словам, изучается идея преподавания арабского в общеобразовательных школах. В поддержку выступило Духовное управление мусульман РФ. Однако член СПЧ Кирилл Кабанов уверен, что это «только вобьет клин в единство народов РФ». Также он указал, что светских преподавателей не хватит, а отправлять к детям «преподавателей из медресе» опрометчиво, что может усилить «радикализм». Лянге считает, что инициатива должна широко обсуждаться.
«Очень сильно связано у нас в традиции преподавание арабского языка с исламом. Во многих регионах арабский изучается прежде всего для того, чтобы читать Коран и так далее. Здесь, конечно, возникает вопрос светскости и религиозности образования. Такое предложение без широкого общественного обсуждения сейчас делать опрометчиво. Возможно, в каких-то регионах это нормально и там это не вызовет никаких вопросов ни с количеством учителей, в том числе светских… А в каких-то регионах это может вызвать вопросы», - сказала Лянге.
Кроме того, она не согласилась со словами Кабанова о «радикализме». Также Лянге напомнила, что в Хабаровском крае, например, в школе изучают китайский язык, потому что КНР находится рядом.
«Не думаю, что сам по себе язык может способствовать радикализму. Арабская культура древняя, интересная. Более того, у нас часть народов имели в 30-е годы и до этого арабскую письменность, это никому сильно не мешало. В Хабаровском крае, например, нормально относятся к изучению китайского языка в школах и не говорят ни про какой радикализм, потому что рядом Китай. Это нужно для общения и, возможно, конкретно в этом регионе китайский больше пригодится детям, чем английский язык. В нашей большой и разной стране невозможно грести всех под одну гребенку», - резюмировала собеседница НСН.
На сегодняшний день ЕГЭ по иностранным языку на выбор можно сдавать по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому языкам, напоминает «Радиоточка НСН».
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