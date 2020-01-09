Аналитик: Сим-карты от «Яндекса» не «выстрелят»
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily в эфире НСН заявил о неконкурентоспособности сим-карт от «Яндекса».
Компания «Яндекс» прорабатывает вопрос по выходу на рынок сотовой связи с проектом виртуального оператора (MVNO). Об этом сообщает «КоммерсантЪ» ссылаясь на источники на рынке. Уточняется, что сим-карты от «Яндекса», скорее всего, будут работать на базе Tele2, но, возможно, переключение и между операторами. Новый оператор включит в свои тарифы уже успешно действующие опции «Яндекса», например «Яндекс.Плюс» с безлимитным доступом к музыке и кино.
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН отметил, что подобная интеграция — это единственный шанс «Яндекса» заинтересовать потребителя.
«Это единственный вариант, который на сегодняшний момент позволяет насадить несколько услуг на один стержень, предлагая достаточно интересные тарифные коэффициенты, скидочные программы. Но нужно понимать, что пользователь уже и так пользуется этими услугами на сим-картах других операторов. Я пока не сильно верю, что этот проект будет многомиллионным, а собрать какую-то аудиторию из нескольких сотен тысяч, думаю, удастся… "Яндекс" в последние несколько лет пробует различные сервисы, часть из которых "выстреливает" и их удается монетизировать, часть не удается монетизировать», - сказал Кусков.
По данным Telecom Daily на 1 января 2020 года в России «насчитывается более 10 млн пользователей рынка MVNO, это достаточно не большой кусочек по сравнению с 250 млн карт выпущенных вообще». В связи с этим, аналитик считает, что говорить о возможностях «Яндекса» «подвинуть "большую четверку" не приходится». Также он считает, что компания не в силах пока «составить конкуренцию и другим игрокам рынка, в том числе банковским MVNO – Тинькофф, Сбербанк или ВТБ».
В самом «Яндексе» пока информацию о выходе на рынок сотовой связи не подтвердили, отмечает «Ъ». В Tele2 от комментариев отказались.
Ранее своего оператора запускала социальная сеть «ВКонтакте» - VK Mobile на базе «МегаФона». Но меньше чем через год было объявлено о закрытии проекта, в связи с неоправданностью надежд.
НСН уже сообщала, что смартфоны «Яндекс.Телефон» закончились в розничных сетях России. Продажи стартовали 6 декабря 2018 года, всего за 11 месяцев было реализовано 18 тысяч смартфонов. Уточнялось что телефон оказался нишевым продуктом. «Яндекс» прорабатывает варианты развития направления, но пока не анонсирует выпуск новой версии смартфона. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о создании в России экосистемы «Яндекс» с претензией на универсальность.
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