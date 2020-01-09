Аналитик: Сим-карты от «Яндекса» не «выстрелят»

Компания «Яндекс» прорабатывает вопрос по выходу на рынок сотовой связи с проектом виртуального оператора (MVNO). Об этом сообщает «КоммерсантЪ» ссылаясь на источники на рынке. Уточняется, что сим-карты от «Яндекса», скорее всего, будут работать на базе Tele2, но, возможно, переключение и между операторами. Новый оператор включит в свои тарифы уже успешно действующие опции «Яндекса», например «Яндекс.Плюс» с безлимитным доступом к музыке и кино.

Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН отметил, что подобная интеграция — это единственный шанс «Яндекса» заинтересовать потребителя.

«Это единственный вариант, который на сегодняшний момент позволяет насадить несколько услуг на один стержень, предлагая достаточно интересные тарифные коэффициенты, скидочные программы. Но нужно понимать, что пользователь уже и так пользуется этими услугами на сим-картах других операторов. Я пока не сильно верю, что этот проект будет многомиллионным, а собрать какую-то аудиторию из нескольких сотен тысяч, думаю, удастся… "Яндекс" в последние несколько лет пробует различные сервисы, часть из которых "выстреливает" и их удается монетизировать, часть не удается монетизировать», - сказал Кусков.