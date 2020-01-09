В тюрьмах будут блокировать сотовую связь

Операторов связи обяжут отключать при необходимости сотовую связь в тюрьмах. Такой проект закона внесен в Госдуму. Согласно ему, сотовые операторы должны будут прекращать услуги связи на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы, передает ТАСС.

Один из авторов инициативы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что осужденные по телефону нередко координируют действия членов преступных группировок, а также занимаются разного рода мошенничеством.

Авторитетный писатель Михаил Орский в эфире НСН предположил, что сотрудники ФСИН не согласятся остаться на работе без связи и дополнительных возможностей для заработка.



