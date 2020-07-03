Россиянам посоветовали не медлить с покупкой авто с пробегом

Стоимость подержанных автомобилей в России выросла на 3-3,5% вслед за ростом цен на новые транспортные средства. Ожидается, что восстановление как первичного, так и вторичного рынка авто произойдет не раньше осени текущего года.

По словам генерального директора компании «Автомама» Никиты Быкова цены на автомобили в долгосрочной перспективе будут расти, рынок будет подниматься за счет девальвации.

«Через какое-то время банки восстановятся от стресса, который они испытали в период пандемии. Возрастёт их одобряемость и они начнут активно кредитовать граждан. Так что сегодня для покупателей есть неплохой шанс купить автомобиль за живые деньги, пока стоимость не выросла», - уточнил собеседник «Радио 1».