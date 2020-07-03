Россиянам посоветовали не медлить с покупкой авто с пробегом
Стоимость подержанных автомобилей в России выросла на 3-3,5% вслед за ростом цен на новые транспортные средства. Ожидается, что восстановление как первичного, так и вторичного рынка авто произойдет не раньше осени текущего года.
По словам генерального директора компании «Автомама» Никиты Быкова цены на автомобили в долгосрочной перспективе будут расти, рынок будет подниматься за счет девальвации.
«Через какое-то время банки восстановятся от стресса, который они испытали в период пандемии. Возрастёт их одобряемость и они начнут активно кредитовать граждан. Так что сегодня для покупателей есть неплохой шанс купить автомобиль за живые деньги, пока стоимость не выросла», - уточнил собеседник «Радио 1».
При этом, он отметил, что речь идет о автомобилях, которым уже от 3 до 5 лет. По автомобилям старше – динамика другая, так как рынок не организован.
«Сервис оценки данных по автомобилям с пробегом сообщает, что если брать 20 наиболее популярных марок, то за время карантина повышения цен на них не наблюдалось», – сказал Быков.
Ранее заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в эфире НСН объяснил, что операторы техосмотра беспокоятся о своем бизнесе без оглядки на мнение автовладельцев, прося отменить закон, благодаря которому полис ОСАГО можно получить без прохождения ТО.
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