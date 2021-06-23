Россиянам посоветовали не летать на самолетах после COVID-19

Тяжелые нагрузки, в том числе воздушные путешествия, после перенесенных инфекционных заболеваний могут привести к осложнениям, рассказал URA.RU научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

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Он отметил, что после инфекционного заболевания нужно восстанавливаться 1-2 месяца, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме. Зверев добавил, что после выздоровления нужно сдать анализы и проверять, закончился ли воспалительный процесс.

Главврач городской больницы №1 Нижнего Тагила Александр Павловских также посоветовал быть аккуратнее с инфекцией. Он рассказал, что последствия коронавируса до конца не изучены, поэтому нужно следовать рекомендациям врачей и пройти реабилитацию.

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ФОТО: РИА Новости
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