Россиянам посоветовали не летать на самолетах после COVID-19

Он отметил, что после инфекционного заболевания нужно восстанавливаться 1-2 месяца, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме. Зверев добавил, что после выздоровления нужно сдать анализы и проверять, закончился ли воспалительный процесс.

Главврач городской больницы №1 Нижнего Тагила Александр Павловских также посоветовал быть аккуратнее с инфекцией. Он рассказал, что последствия коронавируса до конца не изучены, поэтому нужно следовать рекомендациям врачей и пройти реабилитацию.

