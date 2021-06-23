Россиянам посоветовали не летать на самолетах после COVID-19
Тяжелые нагрузки, в том числе воздушные путешествия, после перенесенных инфекционных заболеваний могут привести к осложнениям, рассказал URA.RU научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.
Он отметил, что после инфекционного заболевания нужно восстанавливаться 1-2 месяца, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме. Зверев добавил, что после выздоровления нужно сдать анализы и проверять, закончился ли воспалительный процесс.
Главврач городской больницы №1 Нижнего Тагила Александр Павловских также посоветовал быть аккуратнее с инфекцией. Он рассказал, что последствия коронавируса до конца не изучены, поэтому нужно следовать рекомендациям врачей и пройти реабилитацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- В Москве побит температурный рекорд начала 20 века
- Россиянам посоветовали не летать на самолетах после COVID-19
- Юрист: Роскомнадзор просит Google закрыть сайт «Умного голосования» Навального
- Россия призвала США не проводить учения в Черном море
- Названа главная опасность индийского штамма коронавируса
- Большинство российских граждан заявили о планах пройти вакцинацию
- В Москве продлен оранжевый уровень опасности из-за жары
- Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма
- Назван способ уйти в отпуск на год
- Врач: отказ от вакцинации ведет к мутации COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru