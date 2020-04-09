Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой

Популярный метод дезинфекции с помощью хлорной извести (хлорки) лучше не использовать в домашних условиях, заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

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Хлорка справляется с вирусами, но дома невозможно создать концентрацию для достаточной антивирусной и антибактериальной активности, говорит специалист. При этом хлорка токсична и может навредить здоровью, приводит мнение Водовозова Ura.ru.

Использование хлорки может быть оправдано в промышленных помещениях, а в квартире лучше использовать спиртосодержащие вещества, отметил токсиколог.

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ФОТО: pixabay.com
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