Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой

Хлорка справляется с вирусами, но дома невозможно создать концентрацию для достаточной антивирусной и антибактериальной активности, говорит специалист. При этом хлорка токсична и может навредить здоровью, приводит мнение Водовозова Ura.ru.

Использование хлорки может быть оправдано в промышленных помещениях, а в квартире лучше использовать спиртосодержащие вещества, отметил токсиколог.

