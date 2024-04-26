Светлана Жаворонкова и трио «Jazz friends» откроют серию майских концертов «Джаза на воде»

Радио Jazz приглашает украсить майские праздники речным круизом по Москве. Серия концертов «Джаза на воде» в последний месяц весны начнется с выступления Светланы Жаворонковой и трио «Jazz friends».

«От Сталлоне до Наутилуса»: Трубач Эйленкриг о рок-эстетике и суперсериалах

Светлана – певица и автор песен, ведущая авторской рубрики «История одной песни» на Радио Jazz и резидент джазового клуба Алексея Козлова. Ее голос звучал на самых крупных музыкальных фестивалях страны, различных телевизионных шоу, а песни ее авторского проекта Secret Atelier звучат в фильмах.

В четверг, 2 мая, Светлана и «Jazz friends» исполнят хиты о любви в джазовом прочтении.

«Джаз на воде» – это возможность отдохнуть от городской суеты и полностью погрузиться в музыку. Мне очень нравится камерная, романтичная обстановка концертов на яхте. Это действительно что-то особенное. Мы с музыкантами подготовили программу «вечнозеленых» джазовых стандартов, которые станут идеальным саундтреком для нашего с вами мини-путешествия. С нетерпением жду нашей встречи», - сказала певица.

Посадка гостей начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление яхты – в 20:00.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Светлана Жаворонкова для НСН
ТЕГИ:Джаз

Горячие новости

Все новости

партнеры