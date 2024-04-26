Вице-президент АТОР: Спрос на круизный отдых в России вырос на 25%

В условиях роста спроса на размещения в майские праздники средняя стоимость ночи в российских гостиницах выросла на 15% год к году, передает «Коммерсант». Такая динамика во многом связана со стремлением отельеров сохранить рентабельность на фоне роста операционных затрат. Негативным фактором для этого бизнеса стала рекордная за последние три года доля аннуляций, которую на рынке связывают с отменой массовых мероприятий после теракта в «Крокусе». Мурадян опроверг информацию об аннуляции.



«Не могу подтвердить информацию о том, что российская туриндустрия столкнулась с аннуляцией туров на майские праздники. Внутри страны огромный спрос – на 10-15% больше, чем в прошлом году, на отдых за границей спрос вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Россияне на майские праздники поедут в Турцию, Эмираты, Таиланд, Египет, Шри-Ланку. Также популярны экзотические направления – Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Внутри России традиционным лидером будет Краснодарский край, Анапа сейчас лидирует по уровню бронирования, Москва, Санкт-Петербург, Карелия и «Золотое кольцо». Круизный отдых в этом году вырос на 25%», - сказал собеседник НСН.

Ранее в АТОР сообщили, что в 2024 году спрос на раннее бронирование отдыха в Крыму увеличился до 80%, передает «Радиоточка НСН».

