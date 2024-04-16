Россиянам предрекли подорожание услуг банков из-за роста расходов на безопасность

Банковская система вряд ли сможет выйти на новый уровень с точки зрения кибербезопасности, поскольку немалую роль здесь играет человеческий фактор: всевозможные утечки происходят из-за халатности персонала, не дремлют и телефонные мошенники. Об этом НСН заявил глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что банки увеличивают расходы на информационную безопасность. По оценке экспертов, рост только в 2023 году мог составить 60%, в 2024 году речь может пойти еще о 20%. Причем среди ключевых причин специалисты называют не только активизацию кибератак, но и ужесточение регуляторных требований, в том числе с учетом необходимости замены продуктов иностранных разработчиков. Отмечается, что в 2024 году последний фактор станет особенно значимым, поскольку в 2025 году кредитным организациям придется отчитываться о выполнении программ импортозамещения. По мнению Ромачева, подобная тенденция отразится на кошельках потребителей.