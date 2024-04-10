Набиуллина: Центробанк пока не может справиться с мошенниками
Банку России не удается справиться с мошенничеством в банковской сфере, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в Госдуме, представляя отчет Центробанка за 2023 год.
«Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам», — цитирует Набиуллину РИА Новости.
Глава ЦБ отметила, что проблема обсуждалась на заседаниях комитетов и в ходе встреч с фракциями. По словам Набиуллиной, необходимо искать решения.
«Мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами», — добавила глава Центробанка.
Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила создать фонд защиты пострадавших от мошенников. По ее мнению, государству следует помогать россиянам, которые пострадали от злоумышленников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru