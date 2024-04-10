Набиуллина: Центробанк пока не может справиться с мошенниками

Банку России не удается справиться с мошенничеством в банковской сфере, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в Госдуме, представляя отчет Центробанка за 2023 год.

«Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Глава ЦБ отметила, что проблема обсуждалась на заседаниях комитетов и в ходе встреч с фракциями. По словам Набиуллиной, необходимо искать решения.

«Мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами», — добавила глава Центробанка.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила создать фонд защиты пострадавших от мошенников. По ее мнению, государству следует помогать россиянам, которые пострадали от злоумышленников.

