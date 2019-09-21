Россиянам пообещали теплую зиму
Метеорологи прогнозируют мягкую зиму в России – средние показатели температуры будут около и выше нормы, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Росгидромета.
Декабрь наиболее комфортным окажется для жителей севера, Урала и Сибири, где температуры будут выше обычных. А вот в Западной Сибири показатели холода опустятся ниже привычных отметок. На остальной территории России в первый месяц зимы прогнозируются среднестатистические морозы.
В январе наиболее холодным регионом окажется и Северо-Западный округ, тепло уйдет на север Якутии.
Показатели термометра окажутся выше в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, за исключением юга Камчатки.
Синоптики считают, что вероятность прогноза составляет от 67 до 69 процентов.
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