Россиянам пообещали теплую зиму

Метеорологи прогнозируют мягкую зиму в России – средние показатели температуры будут около и выше нормы, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Росгидромета.

Декабрь наиболее комфортным окажется для жителей севера, Урала и Сибири, где температуры будут выше обычных. А вот в Западной Сибири показатели холода опустятся ниже привычных отметок. На остальной территории России в первый месяц зимы прогнозируются среднестатистические морозы.