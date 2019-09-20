Московскому региону предсказали холодные выходные

Московский регион в ближайшие выходные ждет прохладная погода с осадками и ветром, местами возможны заморозки. Об этом НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В Москве минимальная температура составит 2-4 градуса тепла, местами при прояснениях возможно понижение до минус 2 градусов. Ночью ветер пока несильный, а вот днем он начнется усиливаться с северного и северо-западного направления – 5-10 метров в секунду. Местами пройдут небольшие осадки. Днем в Москве, так же, как и в пятницу, около 10 градусов тепла, в Подмосковье 7-12 градусов», - сказала она.

Синоптик добавила, что пик похолодания придется на воскресенье.

«Очень быстро будет падать атмосферное давление в связи с приближением активного циклона с северо-запада. Будет усиливаться ветер – 7-12 метров в секунду, местами с порывами 17-22 метра в секунду. Ожидается дождь с мокрым снегом, ночью в Москве 3-5 градусов тепла, в области – от 0 до 5 градусов. Днем в Москве всего 5-7 градусов, в Подмосковье – 3-8 градусов тепла.