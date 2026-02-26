Как дорогое китайское оптоволокно взвинтит цены на российский интернет
Китайцы подняли цены на оптоволокно для российских заказчиков в 2,5–4 раза, но это событие не скажется на расходах операторов мгновенно, заявил НСН Константин Анкилов.
Подорожание китайского оптоволокна добавляет российским операторам статью расходов, цены на интернет подрастут уже в этом году, рассказал НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
Российские операторы связи столкнулись с резким скачком цен на оптоволокно, что создает предпосылки для удорожания интернета для конечных потребителей, пишут «Ведомости». Отмечается, что китайские производители с января 2026 года повысили расценки в 2,5–4 раза. Анкилов раскрыл, к чему это приведет.
«Что касается стоимости интернет-услуг для конечных потребителей, тут пропорциональная зависимость. Но эти события не сказываются на расходах операторов мгновенно, так как сети уже построены, где-то требуется модернизация. Но в моменте резких движений не будет. А дальше мы не будем сталкиваться с повышением цен больше, чем то, что мы видим периодически в последние годы. Грандиозных изменений для абонентов здесь не будет. Тарифы у нас повышались бы и без этой новости, потому что другие расходы растут. В итоге мы в любом случае будем видеть повышение цен, по некоторым операторам это уже произошло в начале 2026 года», - отметил он.
При этом он объяснил, почему это не катастрофа для отрасли.
«Это серьезное увеличение расходов для операторов связи. Это очень высокий рост цен, операторы будут смотреть на другие варианты теперь, хотя Китай является основным поставщиком для нас. И это происходит на фоне того, что за последние несколько лет выросли расходы на другие виды оборудования. Плюс инфляция, растут и операционные расходы, и стоимость услуг и оборудования. Катастрофических последствий для отрасли не будет, отрасль весьма устойчивая, но это негативно будет сказываться на инвестиционных возможностях. Строить сети и поддерживать их будет дороже, учитывая, что оптоволоконные сети требуют модернизации у нас в стране, так как они активно строились в нулевые годы», - пояснил он.
За несколько лет мобильным операторам пришлось тратить миллиарды на оборудование и модернизацию, к расходам добавился и более высокий НДС, это вынудит компании увеличить цены на 5%. Об этом рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН.
