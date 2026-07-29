Суд оставил в силе приговор Блиновской

Приговор блогеру Елене Блиновской, получившей срок за уход от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для дальнейшего отмывания денег, оставили в силе. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты. В них, в частности, говорилось об истечении срока давности привлечения женщины к уголовной ответственности ещё в 2024 году, а также о чрезмерно суровом наказании и о том, что суды первой и апелляционной инстанций не учли все смягчающие обстоятельства.

«Кассационные жалобы отклонить», - заявили в суде.

Ранее Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания на шесть месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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