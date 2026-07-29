Мурашко назвал бессмысленным 15-минутный норматив приема у врача

Норматив приема пациента в поликлинике, согласно которому на посещение отводится 15 минут, потерял смысл, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

«Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», — отметил министр.

Мурашко назвал норматив усредненным - он применяется и для первого, и для повторного приема, пишет RT. Как отметил министр, сейчас более гибко планировать время позволяют опросники, которые начали внедрять в качестве эксперимента. Во время записи к врачу пациенту предлагают описать свои жалобы и симптомы.

Ранее Мурашко рассказал, что дефицит врачей в России «очень сильно сокращается».

