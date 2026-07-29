Памфилова: Россия не ищет поводов отменить выборы

Россия не ищет поводов для отмены выборов. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости.

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Глава ЦИК обратила внимание на другие государства, «которые ищут поводы отменить выборы». При этом Россия не отменяет голосование даже во время фактически развязанного против страны конфликта.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в РФ 18-20 сентября. Центризбирком уже завершил регистрацию федеральных списков кандидатов в члены нижней палаты парламента.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВыборыЦИКЭлла Памфилова

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