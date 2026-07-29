Памфилова: Россия не ищет поводов отменить выборы

Москва готова передать регионам передовые технологии в здравоохранении

Аэропорт Внуково отправил весь багаж, который не был своевременно доставлен рейсами в Турцию и Египет

Один человек погиб в результате падения лифта в доме на Открытом шоссе

Врачи в Москве спасли спортсмена, употреблявшего мухоморы для наращивания мышц

В центре Москвы обновили Новодевичью набережную