«Новая монетизация»: Мобильные операторы заработают на уведомлениях о блокировке

«На данный момент блокировка SIM-карты осуществляется только после того, как на ней заканчиваются деньги. При этом у операторов есть пул номеров, он не бесконечный. Они заинтересованы в том, чтобы номера передавались другим, были в обороте. В практике уведомлений вопрос в том, куда будут приходить сообщения, если человек, например, не использует SIM-карту регулярно, и она лежит в ящике стола. Вопрос может решиться, если абонент предоставит оператору свой второй номер. Возможно, при получении уведомления достаточно будет просьбы пользователя не блокировать номер, или операторы решат это как-то монетизировать, попросят занести минимальную сумму, чтобы SIM-карта оставалась активной. В целом, это может быть благом, поскольку будут защищены интересы абонентов, а операторы получат плюс - сохранят абонента, который потом денег принесет», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, наиболее простой способ избавиться от уведомлений предыдущего владельца SIM-карты для абонента – повторная смена номера.

«Если номер приобретен недавно, а звонки и сообщения пошли сразу, лучше купить новую SIM-карту. Понятно, что можно не брать трубку, но ведь могут и писать. Основной рецепт выхода из подобной ситуации – сменить номер», - заключил он.

За 2023 год В России на 50% выросло число заявок на перенос номера к другому оператору. При этом общее число успешных переносов снизилось до 2,6 миллиона с 2,65 миллиона годом ранее, напоминает «Радиоточка НСН».

