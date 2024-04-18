«Новая монетизация»: Мобильные операторы заработают на уведомлениях о блокировке
Каждый российский оператор имеет ограниченный пул номеров, при этом компании заинтересованы в их постоянной работе, сказал НСН Константин Анкилов.
Мобильные операторы при желании смогут дополнительно монетизировать уведомления о блокировке SIM-карт. Об этом в интервью НСН заявил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
В России намерены обязать информировать абонентов об изъятии телефонных номеров. Как сообщают «Известия», с такой инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. На данный момент операторы без уведомления в одностороннем порядке могут блокировать SIM-карты и передавать номера другим физлицам, если граждане в течение какого-то времени не пользовались услугами связи. По словам Анкилова, необходимо продумать механизм работы с подобными номерами.
«На данный момент блокировка SIM-карты осуществляется только после того, как на ней заканчиваются деньги. При этом у операторов есть пул номеров, он не бесконечный. Они заинтересованы в том, чтобы номера передавались другим, были в обороте. В практике уведомлений вопрос в том, куда будут приходить сообщения, если человек, например, не использует SIM-карту регулярно, и она лежит в ящике стола. Вопрос может решиться, если абонент предоставит оператору свой второй номер. Возможно, при получении уведомления достаточно будет просьбы пользователя не блокировать номер, или операторы решат это как-то монетизировать, попросят занести минимальную сумму, чтобы SIM-карта оставалась активной. В целом, это может быть благом, поскольку будут защищены интересы абонентов, а операторы получат плюс - сохранят абонента, который потом денег принесет», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, наиболее простой способ избавиться от уведомлений предыдущего владельца SIM-карты для абонента – повторная смена номера.
«Если номер приобретен недавно, а звонки и сообщения пошли сразу, лучше купить новую SIM-карту. Понятно, что можно не брать трубку, но ведь могут и писать. Основной рецепт выхода из подобной ситуации – сменить номер», - заключил он.
За 2023 год В России на 50% выросло число заявок на перенос номера к другому оператору. При этом общее число успешных переносов снизилось до 2,6 миллиона с 2,65 миллиона годом ранее, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Парламент Финляндии обсудит ужесточение получения гражданства
- СМИ: МИД ФРГ вызвал посла РФ после задержания двух подозреваемых в шпионаже
- На бывшем заводе Mercedes в России начнут выпускать китайские машины
- Машков: Перезагрузка Союза театральных деятелей назрела давно
- Власти Индонезии предупредили туристов об угрозе цунами
- Актер Воробьев назвал Беллуччи обычной женщиной с чувством юмора
- Иран пригрозил Израилю зеркальным ударом в случае атак на ядерные объекты
- Каннский кинофестиваль назвал обладателей почетной «Золотой пальмовой ветви»
- «Литрес» и VK Play отключат авторизацию через Google и Apple ID
- Жителя Москвы убили после замечания о неправильной парковке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru