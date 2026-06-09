Компания Roblox может вернуться в Россию, а для соблюдения законодательства РФ ей стоит использовать нейросети и проверять возраст игроков через «Госуслуги» рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Минцифры РФ вместе с Роскомнадзором (РКН) обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу популярной среди детей игровой платформы Roblox в связи с получением гарантий соблюдения сервисом российского законодательства. С декабря 2025 года Roblox по требованию Роскомнадзора заблокирован в России. Об этом сообщает «Интерфакс». Кусков поверил, что это реально в ближайшем будущем.