Россиянам пообещали «разбанить» Roblox через несколько дней
Принципиальное решение уже принято, а контроль могут осуществлять не только модераторы, но и сторонние наблюдатели, заявил НСН Денис Кусков.
Компания Roblox может вернуться в Россию, а для соблюдения законодательства РФ ей стоит использовать нейросети и проверять возраст игроков через «Госуслуги» рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Минцифры РФ вместе с Роскомнадзором (РКН) обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу популярной среди детей игровой платформы Roblox в связи с получением гарантий соблюдения сервисом российского законодательства. С декабря 2025 года Roblox по требованию Роскомнадзора заблокирован в России. Об этом сообщает «Интерфакс». Кусков поверил, что это реально в ближайшем будущем.
«Я думаю, что вполне реально, что Roblox разблокируют в течение нескольких дней. Разработчики сделают дополнительную защиту, но есть вещи, которые очень трудно сделать, например, понять возраст человека, который играет. Если бы туда можно было заходить через “Госуслуги”, то есть минимум с 14 лет, то можно было бы как-то дозировать информацию по годам. Контроль могут осуществлять не только модераторы, но и сторонние наблюдатели. К сожалению, золотой таблетки, которая решит все вопросы на 100% в этой истории нет. Самый эффективный способ — использовать все доступные нейросети, наладить мониторинг и тогда обеспечить наивысший вариант очистки и предоставления качественного законного контента», — отметил он.
Ранее Кусков предложил в эфире НСН пускать подростков в интернет только с 14 лет.
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