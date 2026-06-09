РКН и Минцифры попросили снять ограничения с Roblox

Как сообщает пресс-служба министерства, разработчики платформы предоставили гарантии соблюдения российского законодательства.

«Российская сторона получила гарантии реализации целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», - говорится в сообщении.

Ранее игровая платформа Roblox объявила о запуске специальных защищенных аккаунтов для детей и подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

