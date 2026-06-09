РКН и Минцифры попросили снять ограничения с Roblox
Минцифры и Роскомнадзор обратились к правоохранительным органам с просьбой поддержать снятие ограничений в отношении Roblox.
Как сообщает пресс-служба министерства, разработчики платформы предоставили гарантии соблюдения российского законодательства.
«Российская сторона получила гарантии реализации целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», - говорится в сообщении.
Ранее игровая платформа Roblox объявила о запуске специальных защищенных аккаунтов для детей и подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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