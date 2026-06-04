Почтой дешевле? Россиянам пообещали посылки с iPhone и одеждой из США
Почтовые заказы без наценок из Америки обеспечат жителям РФ доставку более выгодных товаров, заявил НСН Леонид Шляпников.
Американская техника и ушедшие бренды сможет попадать в Россию по почте без комиссий маркетплейсов и посредников, а это сделает товары дешевле для россиян, рассказал гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибуции Леонид Шляпников в беседе с НСН.
Посылки из США теперь можно получать Почтой России. Операторы двух стран в конце мая восстановили почтовый импорт в РФ, приостановленный в 2022 году. Товары доставляются транзитными рейсами через третьи страны. Об этом сообщило АО «Почта России».
«Это все легально и происходит в рамках почтовой конвенции, которая находится вне рамок таможенного законодательства. Речь идет о мелких и средних посылках — это правильная и разумная история, поскольку такая артерия должна обязательно присутствовать в сообщении между странами. В России это очень востребовано, потому что многие люди заинтересованы в приобретении товаров из Соединенных Штатов, а американцы, в свою очередь, могут получать посылки из России. Для физического лица не будет никаких проблем в случае заказа какой-то брендированной техники ушедших брендов или одежды от марок, которые ушли из России. Однако если речь будет идти о крупных поставках для бизнеса или агрегаторов, то это будет сделать нелегко. Для обычных россиян почтовая доставка куда удобнее, поскольку тут нет наценок маркетплейсов, посредников, а с учетом сезонных скидок это может быть очень выгодно», — подчеркнул он.
Ранее Шляпников объяснил НСН, почему посылки из Китая не доходят до адресатов.
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