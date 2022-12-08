Россиянам пообещали повышенную пенсию в декабре
В России некоторые пенсионеры могут рассчитывать на увеличенную выплату в декабре, сообщает Ura.ru со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.
По ее словам, повышенную выплату получат те, кому начисляют ее за январь в конце года. Дело в том, что с 1 января увеличится МРОТ и произойдет индексация пособий. Также с нового года на 4,8 процента вырастут страховые пенсии. Таким образом, в декабре некоторые пожилые россияне получат непривычно большую выплату. Однако данная мера затронет не всех.
Гражданам России следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд России через сайты налоговой инспекции или фондов. Работодатель может не делать это добросовестно, что влечет за собой возможность лишиться части выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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