Россиянам пообещали повышенную пенсию в декабре

По ее словам, повышенную выплату получат те, кому начисляют ее за январь в конце года. Дело в том, что с 1 января увеличится МРОТ и произойдет индексация пособий. Также с нового года на 4,8 процента вырастут страховые пенсии. Таким образом, в декабре некоторые пожилые россияне получат непривычно большую выплату. Однако данная мера затронет не всех.

Гражданам России следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд России через сайты налоговой инспекции или фондов. Работодатель может не делать это добросовестно, что влечет за собой возможность лишиться части выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

