Эксперт назвал стаж, уменьшающий пенсию
Согласно формуле расчета пенсий в России, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от суммы индивидуального пенсионного капитала, сообщает «Прайм» со ссылкой на ассистента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву.
По ее словам, при начислении выплат выбирается самый выгодный для россиян вариант. Однако в некоторых случаях граждане напрасно просят Пенсионный фонд РФ зачесть определенные периоды стажа.
«Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии», — отметила эксперт.
Гражданам России следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд России через сайты налоговой инспекции или фондов. Работодатель может не делать это добросовестно, что влечет за собой возможность лишиться части выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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