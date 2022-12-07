Эксперт назвал стаж, уменьшающий пенсию

Согласно формуле расчета пенсий в России, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от суммы индивидуального пенсионного капитала, сообщает «Прайм» со ссылкой на ассистента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву.

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По ее словам, при начислении выплат выбирается самый выгодный для россиян вариант. Однако в некоторых случаях граждане напрасно просят Пенсионный фонд РФ зачесть определенные периоды стажа.

«Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии», — отметила эксперт.

Гражданам России следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд России через сайты налоговой инспекции или фондов. Работодатель может не делать это добросовестно, что влечет за собой возможность лишиться части выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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