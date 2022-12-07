Эксперт назвал стаж, уменьшающий пенсию

По ее словам, при начислении выплат выбирается самый выгодный для россиян вариант. Однако в некоторых случаях граждане напрасно просят Пенсионный фонд РФ зачесть определенные периоды стажа.

«Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии», — отметила эксперт.

Гражданам России следует проверять размер перечислений в Пенсионный фонд России через сайты налоговой инспекции или фондов. Работодатель может не делать это добросовестно, что влечет за собой возможность лишиться части выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

