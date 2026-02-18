Мишустин: В России за год построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов
В России за 2025 год было построено и отремонтировано 2,5 тысячи объектов медицинских организаций. Об этом зявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным он уточнил, что это, в том числе, поликлиники и стационары.
«В первую очередь это отражает особую значимость системы здравоохранения как основы государственной политики в нашей стране», - отметил глава правительства.
Мишустин добавил, что на реализацию указанных мероприятий был направлены как средства федерального бюджета, так и средства субъектов РФ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2025 году в столице появилось 13 новых учреждений и почти 80 реконструированных объектов здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
