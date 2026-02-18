Политолог призвал не оценивать серьезно каждое высказывание Трампа
Внимательно слушать каждое высказывание президента США Дональда Трампа, а также серьёзно воспринимать каждую его угрозу - бессмысленно. Об этом ОТР заявил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.
Он напомнил, что американский лидер «уже больше года» обещает прекратить украинский конфликт, грозит надавить то на Киев, то на Москву, при этом периодически отступает от своих слов.
Солонников указал, что глава Белого дома постоянно заявляет что-то новое, однако в итоге «95% из этого потом не реализуется».
«Сейчас в США такой президент, что слушать его себе дороже... На него нужно обращать внимание, но серьёзно оценивать каждое его высказывание, наверное, не стоит», - заключил эксперт.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что заявления Дональда Трампа о новом пакете санкций против России – это попытка выглядеть крутым на фоне идущих переговоров.
