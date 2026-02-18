Защита экс-замгубернатора Ростовской области просит вернуть дело в прокуратуру
Адвокаты бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в мошенничестве, обратились в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону с ходатайством о возврате уголовного дела в прокуратуру для дополнительного расследования. Об этом сообщает РИА Новости.
Слушания по делу начались в конце января. Помимо Гончарова, на скамье подсудимых находятся экс-замгубернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, его бывший заместитель Ольга Горбанева и предприниматель Вадим Ванеев. В зависимости от роли им вменяются мошенничество, превышение должностных полномочий, а также подстрекательство и пособничество.
В ходе заседания защита заявила, что предварительное следствие было проведено на крайне низком профессиональном уровне и с нарушениями при составлении обвинительного заключения. В связи с этим адвокаты настаивают на возвращении материалов в надзорное ведомство. Для подготовки позиции гособвинения суд объявил перерыв до 14.30 мск 25 февраля.
По версии следствия, в 2018 году фигуранты обеспечили незаконное получение субсидий группой компаний, что привело к нецелевому расходованию более 155 миллионов рублей бюджетных средств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Защита экс-замгубернатора Ростовской области просит вернуть дело в прокуратуру
- «Остановились на Крещении Руси»: Мединский рассказал о переговорах в Женеве
- В Госдуме пообещали лучшие гаджеты лишенным олимпийских смартфонов россиянам
- В МВД заявили о снижении количества IT-преступлений
- Без истерии: Отказ Украины от «Дружбы» поддержит Орбана на выборах
- Даниил Медведев проиграл и вылетел с теннисного турнира в Дохе
- Россиянам пообещали, что готовая еда не подорожает из-за новых требований
- Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в Интернете
- Домодедово мерзнет без автобусов, а под Ярославлем рвет трубы
- Бывшего «народного губернатора» Донецка Губарева обвинили в дискредитации армии