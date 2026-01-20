Доставка отбирает деньги: Почему в Москве массово закрываются бары и рестораны
За 2026 год средний чек в ресторанах вырастет на 15-20%, а волна закрытий заведений продолжится, заявил НСН Сергей Миронов.
Ресторанный бизнес в Москве стал гораздо менее рентабельным, выросла стоимость продуктов, фонд заработной платы, а выручка при этом уменьшилась, так как посетители переходят на готовую еду из магазинов, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времён пандемии. По данным Telegram-канала Baza, 45 популярных заведений столицы закрылись за первый неполный месяц этого года. Среди них такие легенды, как «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, the toy, MiMi beerside. По сравнению с прошлым годом это двукратный рост. Миронов уверен, что волна закрытий продолжится.
«Закрытия будут продолжаться, на этих местах будут открываться новые заведения. В основном закрываются точки, расположенные в местах, которые предназначены для общественного питания. На это место придут другие заведения, но удержатся они или нет – другой вопрос. Само падение очевидно, ресторанный рынок серьезно потряхивает. Мы наблюдаем очень серьезный спад потребительской активности, переход потребителей в демократичный сегмент. Ресторанный бизнес стал гораздо менее рентабельным, потому что выросла стоимость продуктов, вырос фонд заработной платы, а выручка при этом уменьшилась. НДС на ресторанный рынок несильно влияет, так как при определенных условиях рестораны от выплат освобождаются. Рестораны – это практически всегда малый бизнес, выручка до 800 миллионов в год», - рассказал он.
По словам Миронова, основная проблема для ресторанов – готовая еда из магазинов, которая набирает популярность.
«Наибольшая проблема в том, что растет рынок готовой еды, он продолжает расти. В каждом магазине появляются столики, они превращаются в рестораны, кофейни, это серьезно отбирает деньги у ресторанов. Раньше магазины были магазинами, а рестораны ресторанами. Магазины также теперь и доставляют готовую еду. Если человек не хочет готовить дома, он может заказать еду не только из ресторана, а из магазина. Торговля воспользовалась своим правом, что влияет на закрытие ресторанов. Рестораны не могут сильно поднимать цены, так как рискуют потерять еще больше клиентов. Мои рестораны, например, не поднимали цены с декабря 2024 года. Многие заведения поступают именно так. За 2026 год цены поднимутся на 15-20%, чек вырастет на такую сумму, так как поставщики поднимают цены очень серьезно», - добавил собеседник НСН.
Недостаток клиентов российские рестораны начали испытывать из-за экономии граждан, на их покупательское поведение повлияло также развитие рынка готовой еды и онлайн-торговли, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
