«Закрытия будут продолжаться, на этих местах будут открываться новые заведения. В основном закрываются точки, расположенные в местах, которые предназначены для общественного питания. На это место придут другие заведения, но удержатся они или нет – другой вопрос. Само падение очевидно, ресторанный рынок серьезно потряхивает. Мы наблюдаем очень серьезный спад потребительской активности, переход потребителей в демократичный сегмент. Ресторанный бизнес стал гораздо менее рентабельным, потому что выросла стоимость продуктов, вырос фонд заработной платы, а выручка при этом уменьшилась. НДС на ресторанный рынок несильно влияет, так как при определенных условиях рестораны от выплат освобождаются. Рестораны – это практически всегда малый бизнес, выручка до 800 миллионов в год», - рассказал он.

По словам Миронова, основная проблема для ресторанов – готовая еда из магазинов, которая набирает популярность.

«Наибольшая проблема в том, что растет рынок готовой еды, он продолжает расти. В каждом магазине появляются столики, они превращаются в рестораны, кофейни, это серьезно отбирает деньги у ресторанов. Раньше магазины были магазинами, а рестораны ресторанами. Магазины также теперь и доставляют готовую еду. Если человек не хочет готовить дома, он может заказать еду не только из ресторана, а из магазина. Торговля воспользовалась своим правом, что влияет на закрытие ресторанов. Рестораны не могут сильно поднимать цены, так как рискуют потерять еще больше клиентов. Мои рестораны, например, не поднимали цены с декабря 2024 года. Многие заведения поступают именно так. За 2026 год цены поднимутся на 15-20%, чек вырастет на такую сумму, так как поставщики поднимают цены очень серьезно», - добавил собеседник НСН.

Недостаток клиентов российские рестораны начали испытывать из-за экономии граждан, на их покупательское поведение повлияло также развитие рынка готовой еды и онлайн-торговли, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

