В МВД заявили о снижении количества IT-преступлений

По итогам января текущего года в России количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, снизилось на 25,7% год к году. Об этом сообщили в МВД РФ.

Полиция Петербурга рассказала о новой схеме с поддельной доставкой

Правоохранители отметили, что снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений в данной сфере составило 28%.

Также сообщается, что дистанционных краж стало меньше на 26,7%. Количество преступлений непосредственно в сфере компьютерной информации уменьшилось на 45,8%.

Ранее в МВД сообщили, что житель Москвы лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МВД РФКиберпреступностьПреступления

Горячие новости

Все новости

партнеры