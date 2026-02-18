В МВД заявили о снижении количества IT-преступлений
По итогам января текущего года в России количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, снизилось на 25,7% год к году. Об этом сообщили в МВД РФ.
Правоохранители отметили, что снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений в данной сфере составило 28%.
Также сообщается, что дистанционных краж стало меньше на 26,7%. Количество преступлений непосредственно в сфере компьютерной информации уменьшилось на 45,8%.
Ранее в МВД сообщили, что житель Москвы лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
