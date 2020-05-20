В ЕР предложили приплачивать россиянам за удаленную работу

Заместитель главы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев предложил компенсировать россиянам затраты, которые они несут при работе в удаленном режиме.

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Парламентарий заявил, что граждане, работая в режиме хоум-офиса, вынуждены приобретать компьютеры, оплачивать счета за электричество и интернет, тогда как работодатель предоставляет все это бесплатно.

Исаев отметил, что норму о компенсации россиянам затрат при работе в удаленном режиме предлагается прописать в Трудовом кодексе, сам законопроект находится в стадии разработки.

При этом в интервью радиостанции «Говорит Москве» парламентарий подчеркнул, что зарплата трудящихся удаленно сотрудников должна сохраняться в полном объеме.

Ранее НСН писала, что в Трудовом кодексе могут появиться поправки, регулирующие нормированность часов на удаленной работе.

Так Исаев заявлял о необходимости законодательно закрепить положение о том, что продолжительность рабочего дня на «удаленке» не должна превышать 8 часов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ГосдумаРаботаЕдиная Россия
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